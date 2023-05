A luxuosa habitação de JoJo Siwa, em San Fernando Valley, foi invadida por assaltantes e os suspeitos continuam, até à data, sem serem localizados pelas autoridades.

De acordo com o TMZ, que conversou com fontes da polícia, as autoridades responderam a uma chamada por volta das 2h40 [horal local] de segunda-feira. Foi a empresa de alarmes responsável pela segurança da mansão quem alertou a polícia. Quando chegaram ao local, os suspeitos já tinham fugido.

A polícia encontrou uma porta aberta e acredita-se que foi por lá que entraram os assaltantes.

Não não é claro o valor total do que foi levado e sabe-se também que ninguém estava em casa quando ocorreu a invasão.

Esta terça-feira, JoJo Siwa falou aos fãs sobre o assalto alegando que os suspeitos estavam armados quando entraram na habitação. Informação que não foi confirmada pela polícia ao TMZ.

A artista mostrou também algumas imagens captadas pelas câmaras de vigilância. "Ver isto deixa-me doente", disse JoJo.

