Johnny Depp e Amber Heard atingiram um nível de popularidade sem precedentes desde que iniciaram o polémico julgamento por causa do processo iniciado pelo ator no qual este acusa a ex-mulher de difamação.

De acordo com a empresa NewsWhip, nota o Page Six, o julgamento tornou-se o tema de maior interesse nos Estados Unidos, superando a inflação, a pandemia ou a possível reversão do Roe vs. Wade - o direito estabelecido em 1973 em que foi decidido que as mulheres grávidas têm o direito constitucional de interromper a gravidez

Esta análise baseia-se em interações - comentários, 'likes' e partilhas - nas redes sociais, onde o julgamento tem sido amplamente discutido e noticiado, e nas pesquisas no Google.

No mês passado, houve quatro vezes mais pesquisas pelo nome de Amber Heard do que por aborto.