Johnny Depp preparava-se para voltar a tribunal no próximo dia 25 de julho no âmbito de um processo por agressão, mas parece que conseguiu 'livrar-se' de mais uma audiência.

O ator foi acusado de agressão por um elemento da equipa técnica do filme 'City of Lies', Gregg Brooks. Porém, a poucos dias do início do julgamento que iria determinar o desfecho do processo, as duas partes chegaram a acordo.

Os representantes de Johnny Depp e Brooks chegaram a acordo esta segunda-feira, tendo a juíza Holly J. Fujie concordado em adiar o julgamento até janeiro do próximo ano. A informação é confirmada por documentos oficiais obtidos pela revista People.

Para já, são ainda desconhecidas quais as condições exigidas por Gregg Brooks para o acordo mas sabe-se que, se o ator cumprir o prometido e o acordo por selado, o caso poderá ser arquivado.

O desentendimento, ocorrido em 2017, terá levado Depp a perder a cabeça e dar um soco no peito de Brooks.

Leia Também: Polémica sem fim: Amber Heard e Johnny Depp podem ter novo julgamento