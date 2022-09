John Hartman, baterista da banda The Doobie Brothers, morreu aos 72 anos de idade.

Os antigos colegas de banda definiram-no como um “espirito selvagem” nas redes sociais com um comunicado que fizeram na sequência da sua morte.

“Hoje estamos com os pensamentos no John Hartman, ou o pequeno John para nós. O Johnny era um espírito selvagem, um grande baterista, um homem do espetáculo durante o tempo que esteve nos Doobies.

Foi também um amigo próximo por muitos anos, uma parte fundamental da personalidade da banda!

Enviamos as nossas condolências ao seus entes queridos neste momento difícil.

Descansa em paz, John!”.

Recorde-se que apesar do sucesso do grupo, John decidiu abandonar o mesmo em 1979, depois de conflitos internos.

