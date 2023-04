Robert Lewandowski abriu o coração para falar sobre uma fase difícil que viveu com a mulher, Anna. O jogador do Barcelona contou em entrevista ao Sport Bild que a companheira sofreu um aborto espontâneo em 2016, antes das filhas Klara e Laura nascerem em 2017 e 2020, respetivamente.

"Foi uma situação difícil para nós enquanto família", recordou, referindo que na altura jogou "imediatamente depois" pela Polónia no Euro, nesse ano de 2016, e chegaram aos quartos de final.

"O tempo que tive antes foi muito difícil: tinha que me concentrar no futebol de alguma forma, mas tive sempre outra situação mais importante em mente. Os adeptos não faziam ideia, eles só esperavam que eu me encontrasse e fosse apenas o Robert", lembrou.

"Mas claro que não podia esquecer o que aconteceu connosco como família. Foi um grande desafio. Tive de aprender a lidar com situações privadas más e ainda encontrar o interruptor no campo para estar lá totalmente como jogador", desabafou.