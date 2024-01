Jodie Foster deu uma nova entrevista ao jornal britânico The Guardian e nela não deixou de lado as críticas à geração Z, que abrange pessoas que nasceram entre a segunda metade da década de 90 e 2010.

De acordo com a atriz norte-americana, de 61 anos, as pessoas da geração em causa "são muito irritantes, especialmente no trabalho". "São do género: 'hoje não me apetece [entrar cedo ao trabalho], apareço aí pelas 10h30'", justificou Foster, citada pelo The Independent.

A artista garante que faz questão de ser muito dura com jovens e adultos e relatou: "Nos e-mails que me enviam, respondo-lhes que está tudo gramaticalmente incorreto, pergunto se não verificaram a ortografia. Depois respondem-me: 'porque haveria de fazê-lo, isso não é um pouco limitador?'".

Jodie Foster foi ainda questionada acerca dos conselhos que gostaria de deixar à geração Z, tendo dito: "Eles precisam de aprender a relaxar, a não pensar demais, a inventar algo que seja deles".

Na mesma entrevista, e apesar das críticas em causa, Jodie Foster deixou elogios a Bella Ramsey, de 20 anos, que conheceu numa gala da revista Elle. "A organização estava muito orgulhosa por ter conseguido lá ter gente de todas as etnias. Mas [à exceção de Ramsey] todas tinham saltos altos e pestanas falsas. Bella, que fez o melhor discurso, vestiu o fato mais perfeito, muito bem feito, com uma risca ao meio e sem maquilhagem. Há outras formas de se ser mulher e é muito importante que se perceba isso", rematou.

