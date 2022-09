João Paulo Sousa foi surpreendido com a presença dos pais no programa 'Caixa Mágica', da SIC, este sábado, 10 de setembro. E foi a primeira vez que o pai do apresentador foi à televisão.

Um momento único que João Paulo Sousa fez questão de destacar na sua página de Instagram.

Junto de algumas imagens, escreveu: "O colo da mãe. A estreia em TV do pai.

Os abraços e companheirismo da Fátima Lopes. Que tarde bonita na 'Caixa Mágica'. O amor fala sempre mais alto. E em breve há muito amor na SIC, no 'All You Need is Love'".

"Obrigado por todas as mensagens e por todo o carinho que não paro de receber", rematou.