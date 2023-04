Depois de ter revelado a sua indignação através das stories do Instagram, Sofia Sousa resolveu dar continuidade ao tema num post partilhado na sua conta oficial.

"Estas duas pessoas execráveis não se contiveram de falar e gozar sobre características físicas, criança com trissomia 21, nem de apelar que uma bebé alugasse o seu pipi, isto em apenas 90 minutos de vídeo, porque há tantos outros por aí", atirou lembrando, uma vez mais, o vídeo do 'Curto Circuito' no qual Maria Botelho Moniz e João Paulo Sousa falam sobre Sofia, a filha - na época ainda bebé - Tierry Vilson e a filha de Bibá Pitta.

As acusações de Sofia Sousa surgiram depois de Maria Botelho Moniz ter vindo a público referir ter-se sentido "humilhada" devido a um texto de um jornalista que criticava a sua forma física. A ex-'Casa dos Segredos' fala de "hipocrisia" da parte da apresentadora, que no passado também já fez duros comentários sobre outras figuras públicas.

Maria manteve o silêncio em relação ao caso, mas João Paulo Sousa recusou fazer o mesmo e reagiu.

"Olá, Sofia. Como deves saber, este vídeo tem 10 anos e foi escrito por um guionista/humorista, e lido de um teleponto num programa de humor! Estas palavras não são a opinião de quem as lê! Já não eram a minha opinião em 2013 e muito menos em 2023, identifico-me zero com este tipo de conteúdo e com o que estava escrito e acredito honestamente que a maioria dos seres humanos se tornam melhores com o que aprendem", começou por referir, comentando a partilha de Sofia.

"Entendo que não tenha sido bem recebido (em 2013) e estás no teu direito! Mas trazer o assunto de volta a cada 10 anos não o vai resolver! O passado já não dá para mexer. O futuro é e será sempre melhor. Um beijo para ti e para a tua família", disse ainda, recebendo resposta da ex-'Casa dos Segredos'.

"Olá, João. Sabes o que amenizaria? O que nunca foi feito. Se o texto dissesse a mesma coisa, mas sobre a tua filha/filho irias ler? Irias achar um piadão a esse humor? Não é só sobre quem escreveu, é sobre quem aceitou ler… Eu não leria, jamais! A tua colega justificou-me a dizer que era porque estava a começar e tinha de subir na carreira. O vídeo é de 2014, sim… Nove anos passaram. Já foram trazidos em outras alturas e nunca ouvi um pedido desculpa, porquê? Fizeste um texto bonito mas continuou a faltar isso", lamentou.

João Paulo voltou a responder ao comentário, mas sem nunca fazer o pedido de desculpas de que falou Sofia.

"Sofia Sousa, não se voltou a repetir nem voltará! Mais uma vez, entendo a tua posição, tens esse direito. Assim como todos nós temos o direito de já ter aceitado fazer coisas que não gostamos ou não concordamos hoje em dia. Nem tudo o que se diz é correto e nem tudo o que se diz, principalmente quando se lê, é a nossa opinião! O futuro será melhor que o passado, não tenho dúvidas", reforçou.

Sofia insinuou em seguida, na troca de farpas que se seguiu, que o apresentador estaria a sugerir que ela "devia ficar calada" e João Paulo voltou a reagir.

"Não disse em lado nenhum que devias ter ficado calada! Nem direi! Repeti em cada resposta que estás no teu direto! Só te expliquei o meu lado. Do teu lado, só tu saberás! Beijinhos", completou, encerrando o tema.