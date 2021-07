Este é um dia muito especial para João Paulo Sousa. O apresentador de televisão celebra 16 anos de relacionamento com Adriana Gomes, data que o casalinho quis celebrar com uma escapadinha romântica a um dos locais mais belos do nosso país.

Na sua conta de Instagram, o comunicador partilhou um pequeno vídeo onde mostra o local, com uma vista invejável para o rio Zêzere: "No paraíso a celebrar o aniversário de quem me atura há 16 anos!", afirmou na publicação.

Desde logo, amigos e admiradores deram-lhe os parabéns pela data.

Veja de seguida a publicação:

