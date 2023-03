João Montez deparou-se há um ano com problemas de pele que o levaram a recorrer a um tratamento estético que não correu como esperado.

"Há coisa de um ano e meio que, pelas mais diversas razões - desde a exposição solar indevida e sem proteção, à minha própria genética, passando ainda por stress e ansiedade - tendo a ter problemas de pele: melasma e hiperpigmentação", confessou.

"Por falta de conhecimento, em maio do ano passado, achei que acabaria de uma vez com as manchas indesejadas e optei por fazer um laser que prometia muito, tendo acabado por ficar bastante pior", confessou, revelando ter ficado com "queimaduras" em diversas zonas do rosto.

Agora, Montez diz estar nas mãos de uma clínica segura que o irá ajudar a melhorar a sua imagem e eliminar todas as marcas indesejadas.

