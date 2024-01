João Menezes, que participou no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?, da SIC, vai ser pai. O bebé é fruto da relação com Soraia Lopes, que também participou no programa.

A novidade foi partilhada no Instagram. "Sinto que estou a sonhar", começou por escrever Soraia Lopes.

"Não dá para expressar em palavras o quão gratos, abençoados, entusiasmados e mais do que felizes eu e o João estamos por embarcar nesta linda jornada de nos tornarmos pais. Estamos ansiosos por começar este novo capítulo da maternidade e receber o amor das nossas vidas", acrescentou.

"Mal podemos esperar por te conhecer e já te amamos tanto", completou, exibindo a 'barriguinha' numa fotografia que juntou às suas palavras.

