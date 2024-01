Angie Costa voltou a deliciar os seguidores das redes sociais com uma amorosa partilha relacionada com a sua segunda gravidez.

A influenciadora digital, que muito em breve será mãe do segundo filho do cantor Miguel Coimbra, publicou um novo registo no Instagram e no qual é possível ver o quão grande está a barriguinha de grávida.

"Uma flor a desabrochar", escreveu ainda Angie na legenda, que recentemente revelou que está à espera de uma menina.

"Tão linda", "maravilhosa", "mãe bonita" e "espero que tenhas uma hora pequenina" são alguns exemplos das mensagens deixadas pelos fãs na caixa de comentários.

Vale lembrar que Angie Costa e Miguel Coimbra já são pais de um menino, o pequeno Martim.

Leia Também: "Quando soubemos que era menina". Angie Costa faz novas partilhas