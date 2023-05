João Mário foi pai pela segunda vez e mostrou aos seguidores da sua página de Instagram a primeira fotografia da filha Benedita.

"17.05.2023! Data do nascimento da nossa segunda filha Benedita! Grande bênção de Deus e obrigado meu amor por todo o esforço mais uma vez", escreveu o papá 'babado' na legenda da imagem que rapidamente chamou a atenção e mereceu várias carinhosas reações na caixa de comentários.

A menina é fruto da relação do jogador do Benfica com Marta Branco Oliveira.