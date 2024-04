João Loy surpreendeu um fã que está internado no hospital e tinha o sonho de conhecer o artista, que dá voz à personagem Vegeta de 'Dragon Ball'.

O momento ficou gravado e foi depois destacado por João Loy nas redes sociais.

"Apenas um sonho. O Carlos tem uma doença grave, mas está a fazer de tudo e vai conseguir recuperar. Não sabe quando irá sair do hospital mas mantém os seus sonhos. Eu realizei um deles", começou por legendar o vídeo que publicou no Instagram.

"Então não é que o Carlos tinha o sonho de conhecer ao vivo a voz do Vegeta? Sonho realizado e quero dizer-te uma coisa publicamente, meu amigo: não sabes o bem que me fizeste. Sim, tu é que fizeste os meus olhos brilharem e o coração vibrar com a tua força. Um abraço do tamanho mundo", completou.

