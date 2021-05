João Jesus e Joana Ribeiro estão separados. Nos bastidores das gravações da telenovela "A serra", o ator de 30 anos confidenciou aos colegas que, agora que está solteiro, está a viver sozinho. O artista e a atriz de 29 namoravam desde 2016 e até já partilhavam casa mas, no último ano, as ausências da agora ex-namorada por causa dos (muitos) projetos profissionais em que a artista tem estado envolvida, afastaram-nos. "Ela passava mais tempo do outro lado do mundo do que em Portugal", revela uma amiga.

Depois de participar em "A torre negra", onde contracenou com Mark Whalberg, em 2017, Joana Ribeiro entrou em "The man who killed Don Quixote", um filme realizado e escrito por Terry Gilliam e Tony Grisoni, em 2018. Participou também em "Infinito" de Antoine Fuqua e "Das boot: O submarino", uma série alemã exibida em Portugal pelo canal AMC. Mais recentemente, soube-se que iria integrar o elenco de "The man who fell to earth", uma nova série norte-americana produzida pela CBS Studios, que conta com a participação de Naomie Harris, Annelle Olaleye e Chiwetel Ejiofor, ator e realizador britânico que ficou conhecido pelo filme "12 anos escravo", um dos sucessos de bilheteira de 2013.

"A distância matou a relação, como seria de esperar", garante a mesma fonte em declarações à revista TV Guia. "O fim foi pacífico. Eles ficaram amigos mas, simplesmente, não dava mais", assegura uma amiga do casal. "Eles sempre foram discretos e raramente apareceram juntos, talvez porque estão a traçar de forma distinta o seu percurso artístico", refere ainda. Depois de interpretar Afonso Maria na telenovela "Terra brava", João Jesus é atualmente Gustavo Folgado em "A serra".