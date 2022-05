João Félix e Margarida Corceiro estiveram entre os milhares de adeptos que assistiram ao Clássico no Estádio da Luz, partida que consagrou como campeão o FC. Porto, depois de ganhar 1-0 aos encarnados.

A jovem modelo e atriz partilhou um vídeo no Instagram em que surge com o namorado.

Depois do jogo, Margarida e Félix foram jantar com Rodrigo Conceição, também jogador de futebol, e a companheira, Catarina Reis.



© Instagram - Margarida Corceiro

