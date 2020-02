Depois de ter-se enganado durante a atuação no programa 'Dança com as Estrelas', este domingo, Margarida Corceiro recorreu à sua página do Instagram para agradecer o apoio recebido.

"Obrigada a todas as pessoas pelas mensagens incríveis de motivação", começou por dizer na legenda das fotografias que partilhou na rede social.

"À minha família praticamente toda que veio de Santarém assistir à gala e, acima de tudo, obrigada a ti André Madeira, que nunca me deixaste desistir, mesmo quando não havia condições para continuar. Depois desta atuação, levo 4 palavras para a vida: SHOW MUST GO ON (o espetáculo tem de continuar)", escreveu.

Uma publicação que não passou despercebida aos olhos do companheiro da jovem, o jogador João Félix, que fez questão de deixar algumas palavras de conforto. "És incrível", comentou o futebolista.

Leia Também: Margarida Corceiro posa sensual em biquíni. João Félix não resistiu