Já foram várias as ocasiões em que surgiram rumores que davam conta do final do relacionamento de Margarida Corceiro e João Félix, contudo, os mesmos não se confirmam.

Prova disso foi um comentário que o jogador de futebol fez à atriz e modelo após uma campanha partilhada pela mesma na sua conta de Instagram.

"Tu e pizza são um só", escreveu o atleta, acrescentando um emoji com óculos de sol.

© Instagram - Margarida Corceiro

