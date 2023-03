João Catarré recorreu às redes sociais para se despedir da novela 'Sangue Oculto', cujas gravações já chegaram ao fim.

O ator, que foi protagonista nesta produção da SIC, destacou o Bar T, espaço que é um dos principais cenários da novela.

"Assim me despeço do Tiago Carvalho de 'Sangue Oculto'. Estas são fotografias de cena que estão na parede do estúdio/quarto do Tiago, que fica no Bar T. Um bar especial", escreveu João.

Ora veja:

Leia Também: Sara Matos partilha divertido erro de gravação na novela 'Sangue Oculto'