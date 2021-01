Ator partilhou no Instagram um vídeo do familiar, no dia em que este completaria mais um ano de vida.

João Baptista recordou com carinho o falecido avô. O familiar completaria mais um ano de vida esta segunda-feira, 18 de janeiro, data que o ator não deixou passar em branco. "Fazias hoje 90 anos, meu general. Amo-te tanto. Minhas lágrimas secas-te mesmo depois de partires. Ainda assim preferia-te aqui, meu velhote... Amo-te para sempre", começou por escrever na legenda de um vídeo do avô. "PARABÉNS, meu REI. Saudades desse feitio duro e doce com o qual eu amava lidar", rematou. Leia Também: Vídeo: A dança divertida (e amorosa) de João Baptista com a filha Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever