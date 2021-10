João Baião começou hoje o seu dia - nas redes sociais - a partilhar uma fotografia no mínimo divertida na qual surge com João Paulo Sousa e Fernando Rocha durante a gala dos Globos de Ouro, que aconteceu no passado domingo, 3 de outubro.

"Numa cerimónia como a dos @globosdeouro é sempre bom ter amigos como o @joaopauloshowsa e o @rochacomedy que te levantam a auto estima", brincou Baião na legenda da publicação tendo em conta que os dois amigos estavam a pegá-lo ao colo.

Ora veja:

