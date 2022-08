João Baião mostrou-se indignado perante as medidas propostas pelo governo no âmbito da seca que se faz sentir em algumas regiões do país.

O apresentador da SIC recorreu às stories da sua conta de Instagram para deixar a seguinte mensagem:

"Os nossos políticos em vez de criarem soluções de fundo para resolver a seca, penalizam toda gente e pedem aumento do preço da água. Tão lindo, não é?", questiona, visivelmente indignado.



© Instagram - João Baião

"Temos uma costa tão grande e linda. Já ouviram falar em dessalinização?", questiona, por fim.



© Instagram - João Baião