João Baião viveu um momento especial no programa 'Casa Feliz'. Gonçalo, de 10 anos, sofre de paralisia cerebral e tinha o sonho de conhecer o apresentador da SIC - desejo que se concretizou na manhã de hoje.

O menino revelou a sua admiração por João Baião através de uma carta que enviou sem o conhecimento dos pais.

"Sou o Gonçalo, tenho 10 anos, tenho paralisia cerebral que me afeta a parte motora. Percebo tudo o que me dizem e comunico através do computador com o olhar. Gosto muito dos 'Patrões Fora' [sitcom onde João Baião dá vida à Dona Odete], vejo episódios gravados todos os dias. Gostava muito de te conhecer, sou super fã e gostava de ir ao teu programa", leu em voz alta João Baião.

Sensibilizado com o momento, o apresentador da SIC retribuiu o carinho no final da conversa com os pais e irmão do menino. "Olha Gonçalo, muito obrigado pela tua carta. Gostei muito de te conhecer. Obrigada por esta visita. Isto é muito pouco mas é uma alegria muito grande. Um dia tens que conhecer a Dona Odete, qualquer dia vais aos 'Patrões Fora', está bem? Posso dar-te um abraço? Obrigado", rematou.

