Foi há 14 dias que Joana Teles viu nascer o quarto filho, João Maria, que nasceu no dia 14 de outubro. Desde então, a apresentadora tem vindo a partilhar alguns momentos desta nova fase no Instagram.

Ainda esta terça-feira, a mamã mostrou novas carinhosas imagens em que aparece deitada na cama com o bebé e falou sobre a maternidade.

"Mãe. Aquela que gera e nutre um filho nove meses no seu ventre. Que o ama incondicionalmente. Que cura com um beijo. Que consola com um abraço. E que o carrega no coração para a vida toda", pode ler-se na legenda das fotografias que pode ver aqui.

Recorde-se que a apresentadora, de 42 anos, é também mãe de Maria Inês, de 11 anos, e Afonso Maria, de sete, fruto do casamento atual com Pedro Costa Lopes. Tem ainda um filho (o mais velho), que nasceu de uma relação anterior.