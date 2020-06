Joana Teles é um dos rostos mais presentes para os espetadores da RTP. A apresentadora destaca-se pela sua simplicidade e simpatia, mas também pela elegância.

E quanto a este último ponto, também nas redes sociais Joana dá provas de que é uma mulher cheia de estilo e confiança nas suas curvas.

Com mais de 88 mil seguidores, a apresentadora prende a atenção dos que admiram com fotografias dos seus looks, dos treinos que a ajudam a ficar em forma e dos momentos de lazer em que exibe as suas curvas ao sol

Confira a galeria para ver as melhores imagens de Joana Teles.

