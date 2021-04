Joana Seixas partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram uma rara fotografia do filho, o pequeno Gustavo, de seis anos, fruto do seu relacionamento com Diogo Laço.

A imagem surgiu a propósito do feriado do 25 de Abril, celebrado no passado domingo.

"Viver abril é perpetuar nos nossos filhos, família, amigos, vizinhos, etc. esse ensinamento tão belo do que é a liberdade, o que precisamos é de aprender e ensinar diariamente a liberdade", afirma na legenda da publicação.

"A liberdade devia ser ensinada, verdadeiramente ensinada nas escolas, nas instituições, na rua, em casa por todos. Sem perpetuámos este ensinamento estamos a pôr em causa abril e todo o seu legado", sublinhou.

Note-se que a atriz é ainda mãe de Francisco, de 19 anos, da anterior relação com o ator João Reis.

Leia Também: 'Got Talent Portugal'. Concorrente de 11 anos conquista botão dourado