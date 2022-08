Joana Schreyer tirou um tempinho do seu dia para dar resposta a questões colocadas pelos seus seguidores do Instagram, tendo sido surpreendida com uma curiosidade relacionada com o namoro, Ricardo Pereira.

"Um bebé, para quando?", quis saber uma internauta.

"Já temos dois, não precisamos de mais por agora", reagiu a antiga concorrente de 'Big Brother 2021', referindo-se aos dois filhos de Ricardo, fruto de uma anterior relação.

Joana e o namorado, recorde-se, conheceram-se durante a participação de ambos no 'BB' e, desde então, não mais se largaram.

