Joana Sanz é um dos poucos apoios que restaram a Dani Alves após o jogador ter sido preso preventivamente, acusado de violar uma jovem numa conhecida discoteca de Barcelona. Por esse motivo, o atleta expressou o seu amor através de uma carta.

Foi a própria modelo quem a partilhou nas suas redes sociais, embora o tenha feito sem querer e apagado imediatamente, garantindo que foi um erro.

"Publiquei por engano algo para todos que era para 'melhores amigos' [uma funcionalidade das stories do Instagram que deixa as fotografias ou vídeos visíveis apenas um grupo específico de pessoas, selecionadas pelo utilizador]", começou por dizer.

"Foi uma tremenda velocidade dos meios de comunicação. Ativaram as notificações do meu Instagram ou algo assim?", questionou, surpreendendo-se com a rapidez com que os meios de comunicação social conseguiram uma gravação de ecrã onde se pode ler o conteúdo da carta.

Entretanto, o programa espanhol 'Telecinco' exibiu o documento. Leia abaixo a carta na íntegra.

"Dentro da minha imperfeição aprendi que não posso dedicar o meu tempo ao que foi, mas sim transformar a minha energia no que é. E o que é; é que tu és o que sonhei. O que sonhei e o que continuo a sonhar. Todos os caminhos, quero percorrê-los contigo. Não me enganei na mulher... sim, foste tu. Não há um único dia, nem um único momento, nem um único plano em que tu não estejas. Rezo todos os dias para que chegue o dia em que possa ver-te acordar. A saudade não é não poder fazer isso agora. A saudade será de quem não tem motivos para sonhar. Amo-te e sinto-te todos os dias, num lugar onde só tu tens acesso. Seja onde for, como for, o que for, mas contigo ao meu lado sempre. Sinto saudades tuas. Amo-te", escreveu.