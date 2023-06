Joana Sanz voltou a falar sobre tudo o que tem vivido após a polémica em que se viu envolvida desde o final do ano passado. O companheiro, Dani Alves, foi acusado de ter abusado sexualmente de uma jovem de 23 anos, permanecendo detido desde então.

Depois de anunciar publicamente a separação e de ter decidido mudar de casa, a modelo voltou agora a falar sobre toda esta situação e desmentiu até algumas informações veiculadas pela imprensa internacional.

"Estou muito cansada. Eu não disse que não me importava mais com o Daniel. Nunca disse que queria ficar longe dele. Disse que não me importava com o que a comunicação social diz e que quero ficar longe disso. Não dele. Eu vou continuar ao lado dele", garantiu Joana, que recentemente fez notar que acredita na inocência do jogador brasileiro.

Ainda assim, Joana Sanz acredita que existiu traição, embora defenda o antigo jogador do Barcelona em relação às acusações de abuso sexual.