Joana Marques usou as redes sociais na noite desta segunda-feira para fazer uma brincadeira com as nomeações para os Globos de Ouro, prémios entregues anualmente pela SIC, numa cerimónia que este ano decorrerá no próximo dia 1 de outubro.

A radialista e humorista está nomeada em duas categorias, Humor e Entretenimento, e usou as stories da sua conta no Instagram para fazer comparações entre os restantes nomeados nas mesmas categorias e séries populares de televisão.

Na categoria de Humor, Joana foi nomeada com Ricardo Araújo Pereira, Herman José, César Mourão e Maria Rueff e brincou com a situação.

"Parece um remake do 'Médico de Família'. O Ricardo é o Fernando Luís, Maria Rueff a Rita Blanco, Herman o Henrique Mendes, César o Francisco Garcia e eu a irmã, Sara Norte", escreveu a radialista, numa alusão à famosa série 'Médico de Família', exibida entre 1998 e 2000 pela SIC.



© Instagram/ Joana Marques

Já a respeito da nomeação para a categoria de Entretenimento, a humorista escreveu que parece o "elenco dos novos 'Morangos Com Açúcar'". Além de Joana, estão nomeados Daniela Melchior, Hugo van der Ding, Lucas Rodrigues e Madalena Abecasis.

"Daniela, a miúda do motocross, Lucas, o irmão mais novo, Hugo, o stôr de música, Mdalena, a diretora do Colégio da Barra, e eu... a irmã do Crómio", escreveu.



© Instagram/ Joana Marques

Posteriormente, Joana Marques partilhou as imagens dos nomeados na sua cota no Instagram, apontando quem acha que deveria vencer em ambas as categorias.

"Nomeada para duas categorias apesar de não ter categoria nenhuma. No digital torço pela Madalena Abecasis porque a) vai muito mais bem vestida do que eu, b) tem pavor de falar em público. No humor voto no chauffeur da Madalena nos reclames da Worten [Ricardo Araújo Pereira], na esperança de que ele chame a patroa ao palco novamente. Assim estaria garantida uma grande noite. Agora vejam lá a vossa vida, SIC", publicou, num texto divertido.

Já Madalena Abecasis não se deixou ficar e lançou-lhe um desafio. "Eu devia ir vestida por ti e tu devias ir vestida por mim", escreveu.

