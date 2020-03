Joana Marques está grávida pela segunda vez, novidade que a animadora das manhãs da Renascença partilhou com as colegas de trabalho esta terça-feira, e, posteriormente, com os fãs através das redes sociais.

Apesar de no Instagram não ter revelado mais pormenores sobre o bebé, na conversa que teve com Ana Galvão e Carla Rocha contou: "À partida será um menino, não tem nome ainda".

"O médico deixou ainda a dúvida no ar, mas tudo indica que será [um rapaz]", explicou.

Além disso, dadas as palavras de Joana, a criança deverá nascer no verão.

