A ex-comentadora do 'Big Brother' foi a 'protagonista' do episódio de hoje, 24 de junho, do 'Extremamente Desagradável'.

Depois de Liliana Aguiar ter ficado no centro das atenções após partilhar uma polémica opinião sobre a gestão financeira de um casal, Joana Marques decidiu levar o assunto para o 'Extremamente Desagradável', da Renascença. Esta sexta-feira, 24 de junho, Joana Marques destacou várias opiniões que a ex-comentadora do 'Big Brother' tem partilhado nas redes sociais. 'Leituras de Liliana Aguiar' é o nome do episódio que pode ver na publicação abaixo: Siga o link Leia Também: Joana Marques comenta detenção do marido de Sónia Jesus e do pai de Edmar Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram