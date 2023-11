Joana Marques esteve a assistir à gala do 'The Voice' e brincou com Catarina Furtado no 'Extremamente Desagradável', da Renascença. A apresentadora da RTP não ficou indiferente e não tardou a reagir.

Através das stories da sua página de Instagram, Catarina Furtado destacou o episódio do 'Extremamente Desagradável' dedicado à sua apresentação no 'The Voice' e mostrou que levou tudo na brincadeira.

"Domingo lá estarei no 'The Voice', em direto, para 'domar' os mentores, mas prometo domar-me melhor também", escreveu.



