Joana Machado Madeira embarca numa das maiores aventuras da sua vida. A mulher de Eduardo Madeira fez uma publicação na sua conta de Instagram esta quinta-feira, 26 de agosto, a revelar que iria abrir um restante.

"Vou abrir um restaurante! What??? Perguntam vocês, e bem. Estás louca? Estou. Sou apologista de que a vida precisa de uma dose de juízo no meio da loucura, ou melhor, de uma dose de loucura no meio do juízo. Senão, qual é a graça de andarmos aqui a bezerrar?", questiona.

"Por isso, quando a minha amiga @alexandrablucio me convidou para embarcar nesta aventura com ela e ser sua sócia a minha resposta, depois de ponderar dois segundos, foi sim!", completa ainda, dando desta forma conta de uma parceria.

"Monte do Monte do Tintolê está quase a abrir as portas para todos vocês. Sendo nós umas alentejanas cheias de orgulho, o 'nosso monte' irá transportar-nos para os verdadeiros montes alentejanos, cheios de amigos, de família, de compadres, de convidados e com as mesas cheias de bons petiscos, de pratos típicos e, claro, do vibrante vinho alentejano! Com as vivências de Campo Maior e de Elvas o nosso monte espera por vocês para se juntarem à nossa família. Assim que abrir logo aviso", termina.

