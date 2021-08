Joana Machado Madeira deixou os seguidores enternecidos ao recordar na sua página de Instagram duas fotografias registadas em 2011. As imagens remontam para uma fase particularmente especial, como a própria contou na legenda.

"Em 2011. Acabada de chegar a Lisboa, vinda do Alentejo, sem conhecer uma única pessoa aqui, possivelmente com 20€ no bolso, mas cheia de sonhos na bagagem. Passados 10 anos, conquistei todos os sonhos que tinha e a vida deu-me muito mais do que podia imaginar. Ganho dinheiro a fazer exatamente o que gosto e como me disse uma vez a Teresa Guilherme: 'Ó Joana, tu conheces toda a gente'", escreveu.

"Acreditem sempre em vocês mesmo que mais ninguém acredite", rematou.

Recorde-se que Joana Machado Madeira é casada com o comediante Eduardo Madeira. O casal tem duas filhas, Leonor, de sete anos, e Carolina, de dois meses.

