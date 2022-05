Joana Machado Madeira surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com algumas fotografias em que aparece em biquíni.

As imagens serviram, sobretudo, para mostrar as novas curvas, mostrando-se feliz com a perda de peso.

"Está gelada, mas sabe tão bem", começou por dizer referindo-se à água do mar. "Digam lá que não estou mais magrinha?", acrescentou de seguida.

Na caixa de comentários, os elogios não tardaram a chegar. "Nota-se muito bem", comentou uma internauta. "Muito elegante e sempre linda", pode ainda ler-se entre as mensagens que recebeu.

