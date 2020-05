A propósito das declarações de Joana Latino no programa 'Passadeira Vermelha', nas quais afirmou que muitos artistas "vivem de subsídios e não fazem nada para se mexer", a jornalista está a ser duramente criticada por várias caras conhecidas do setor das artes... e não só.

Na noite desta quarta-feira, José Castelo Branco mostrou-se solidário com a classe artística e publicou um vídeo no qual arrasa o rosto da TVI.

"Como é que tem coragem de dizer essas barbaridades sobre os verdadeiros profissionais? Se não tivesse tido sorte, você estava num balcão de supermercado. Nunca passou uma jornalista de quinta categoria que apenas cobria as feirazinhas. Agora vem armada não sei em quê. É absolutamente ridículo a falta de respeito que tem por toda a gente", afirmou

Na legenda do vídeo, o marchant d'art deixou ainda um apelo ao 'Passadeira Vermelha', identificando a página do programa na publicação: "VOCÊ É UMA BARATA! Mulher deixe de ser um ressabiada! VOCÊ ESTÁ MAL COM A VIDA! Vá ao médico! E vocês no Passadeira Vermelha façam uma renovação de painel".

