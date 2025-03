Joana Diniz estava longe de imaginar que em 2025 voltaria aos reality shows, mas um telefonema que recebeu da TVI, a convidá-la, levou-a de volta à casa mais vigiada do país (onde esteve em 2013).

A entrada aconteceu num momento particularmente difícil a nível emocional, uma vez que se encontrava a recuperar da separação de Flávio Miguel, com quem chegou a estar casada - durante um período de meses.

"Fechei-me numa bolha de medo, de pânico, de angústia, de agonia, perdi a autoconfiança, o amor próprio. Só que no meio de uma bolha tão negativa, tão má, eu estava sempre a rir, então ninguém percebia as minhas fragilidades", confessou numa entrevista que deu a Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, dia 16.

"Foi o ter falhado, foi o que é que eu tenho que não dá certo, ou melhor, o que é que não tenho. O que é que fiz? O que é que não faço...", refletiu, quando questionada sobre os pensamentos que tinha.

Apesar de ter entrado na casa a "tremer dos pés a cabeça", a verdade é que Joana voltou a encontrar a sua personalidade divertida, sobretudo com a ajuda de João Ricardo, com quem criou uma grande ligação.