A batalhar contra um cancro da mama desde o início do ano, Joana Cruz tem sido um verdadeiro exemplo de força, otimismo e também amor próprio. Prova disso foi a publicação que a radialista da RFM fez na sua conta de Instagram onde mostra um dos olhos com maquilhagem e o outro ao natural.

As diferenças, conforme poderá ver na publicação mais abaixo, são notórias.

Para acompanhar as imagens, Joana Cruz escreveu o seguinte texto:

"A minha cara metade. Já me maquilho há muitos anos e mesmo que seja para ir só à bica e de máscara, gosto de pôr uns pozinhos porque o 'ela é linda sem make up' até pode ser verdade, mas com make up sinto que seja um bocadinho mais. Teremos sempre a versão A e B de nós próprias, o bom mesmo é poder escolher o que nos apetece, quando nos apetece".

Os elogios não tardaram em chegar com diversas pessoas a notar que Joana Cruz era bonita nas duas versões.

Leia Também: "Estou a levar aquela que espero ser a última transfusão de sangue"