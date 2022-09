No vídeo que foi destacado nas rede sociais, Joana Cruz começa por falar da sua experiência com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) na altura em que esteve em tratamento de quimioterapia e a cirurgia que fez quando foi diagnosticada com cancro da mama.

"Foi a melhor possível. Felizmente, posso agradecer aos profissionais de saúde que me acompanharam no IPO. Foram ainda alguns meses de acompanhamento e só posso cumprimentá-los e agradecer muito para o resto da minha vida", disse.

Veja o vídeo na publicação abaixo:

