Após superar a luta contra um cancro da mama, Joana Cruz vive uma fase de grande leveza e está agora pronta para 'recuperar' o tempo que os tratamentos e a pandemia lhe roubaram.

"Viver depois do cancro da mama? Sim. Faz-se por isso com todas as forças e ainda mais do que antes. Outubro é o mês da chamada de atenção para a prevenção desta doença e foi o mês que escolhi para arrancar a fazer uma das coisas que mais gosto: viajar", afirmou a radialista na sua página de Instagram.

Uma mensagem que surge na legenda de uma das fotos que assinala a primeira viagem desde que superou o cancro. A locutora da RFM encontra-se em Praga, capital da República Checa, e parece estar encantada. As imagens falam por si.

