Joana Cruz tem vindo a partilhar com os seus seguidores do Instagram pormenores da sua caminhada contra um cancro da mama. Sempre bem-disposta e com um sorriso nos lábios, a comunicadora tem feito de tudo para levar a sua avante, dentro e fora do hospital.

Na sua mais recente publicação, por exemplo, Joana realçou a importância que uma boa alimentação tem neste processo.

"Rainha da Beterraba... com folha! Hoje não deu para fazer o tratamento por isso auto intitulo-me rainha deste legume que vai ser consumido até à exaustão para ajudar aqui a subir níveis nas análises", nota.

"Juntam-se à festa outros legumes e siga com entusiasmo porque há sempre uma meta a alcançar, por mais que a boa disposição não coincida com os níveis apresentados! Em frente é o caminho!", completou.

