Joana Câncio é mãe de três filhos, sendo que o mais pequeno, Afonso, nasceu em setembro do ano passado.

Na sua conta no Instagram, a influenciadora e atriz falou sobre como se sente atualmente, agora que está "oficialmente fora do pós-parto", revelando ainda que quer perder algum peso.

"Estou finalmente com mais energia e mais vontade de viver! Se na gravidez passei tão mal que me custava andar, no pós-parto estive a tentar adaptar-me à nova logística, ao peso a mais e a tentar chegar a todos com a mesma atenção e o mesmo amor. Consegui!", começou por escrever.

"Sinto-me oficialmente fora do pós parto e no início de uma vida a seis, com alimentação mais equilibrada e treino diário para trabalhar a mobilidade e perder os 10kg que ainda faltam. Não tenho pressa, mas quero muito voltar a mim. Para já, curtir estes amores que a vida me deu", completou a influenciadora, partilhando ainda uma foto com o filho mais novo.

De recordar que Afonso e o irmão, Lourenço, de cinco anos, são frutos da relação de Joana com André Robalo. A influenciadora tem ainda uma filha mais velha, Constança, de 12 anos, que nasceu de uma relação anterior.

