Em casa de Joana Câncio hoje é dia de festa. A filha da atriz, a pequena Constança, completa mais um ano de vida esta quinta-feira, dia 9 de janeiro. Uma data que a mãe 'babada' fez questão de assinalar nas redes sociais.

"Parabéns, meu amor! Estive até à meia-noite a preparar uma caça ao tesouro divertida para tornar a tua manhã incrível! Mereces o mundo, desafias-me imenso, tenho dificuldade em acompanhar a tua energia non-stop, mas todos os dias me emociono ao deitar-te. Contas-me histórias e dizes-me que sou a pessoa mais importante do mundo. Obrigada. Foste o meu primeiro amor verdadeiro e vou amar-te para sempre", escreveu na sua conta do Instagram.

Na mesma publicação, Joana revelou ainda que o aniversário da menina será celebrado com uma grande festa no próximo domingo, dia 12.

