Joana Araújo recorreu à sua página de Instagram para lembrar o início do seu percurso profissional, lembrando que contou com uma grande estreia.

Junto de fotografias onde mostra o falecido Angélico Vieira, o rosto da TVI, que ficou conhecido quando era assistente do 'Você na TV', disse: "Recordar é viver. O meu primeiro trabalho, tinha 17 anos e estreei-me num catálogo de moda".

"Os meus nervos (já na altura, perfeccionista!) cedo se foram dissipando, pois o 'menino' com quem partilhei este chão quente de Óbidos em pleno agosto era a alegria, a simpatia e a generosidade em pessoa. Que honra ter-me estreado neste meio com o Angélico", acrescentou. "Obrigada a quem me enviou esta memória, que para sempre será feliz", rematou.

