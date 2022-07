Joana Amaral Dias e o namorado, Pedro, vão casar-se no dia 17 de setembro deste ano. O casal pretende oficializar a relação e celebrar o amor numa festa que promete marcar pela originalidade.

Joana está ainda em preparativos para o grande dia, mas alguns pormenores já estão fechados.

A festa vai realizar-se na piscina e com "pé na areia", as refeições serão self-service e na ementa "já está porco no espeto e sardinha no pão".

A comentadora e ativista política usará um vestido de noiva pouco tradicional e a filha, Luz, "vai igualzinha". A menina estará idêntica à mãe em modo "mini noiva". Já o filho de Joana, Diniz, "vai igual ao pai, formato mini noivo".

As crianças terão papel de destaque na cerimónia, além das roupas iguais às dos pais, serão Luz e Diniz a levar as alianças e "de patins".

"Vai ser muito fofo e divertido", promete, por fim, Joana Amaral Dias.

