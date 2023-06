Joana Amaral Dias utilizou o Instagram para denunciar uma situação que a envolveu esta quarta-feira, dia 14 de junho. A psicóloga dirigiu-se a uma padaria da cidade de Lisboa e foi-lhe exigido que pagasse com multibanco ou através de MBWay, sem que o dinheiro que tinha trocado fosse aceite.

Joana, indignada, exigiu depois o livro de reclamações mas o que lhe foi entregue foi um caderno.

Tudo isto foi denunciado em direto pela própria comentadora da TVI, que neste mesmo canal explicou os motivos que a levaram a fazê-lo.

"Eu queria dar oportunidade que isto se resolvesse da maneira correta e para chamar à atenção. Esta situação é ilegal. Ocorreu à luz do dia, sem consequências, e as pessoas devem estar cientes dos seus direitos. Como cidadã ativista, entendo que é meu dever chamar à atenção para estas situações", relatou no 'TVI Extra'.

Veja abaixo o vídeo supra mencionado.

Leia Também: Bruno de Carvalho vai processar Carolina Deslandes: "Chamou-me criminoso"