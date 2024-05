Na próxima quarta-feira, 22 de maio, o rei Felipe VI e a rainha Letizia completam 20 anos de casamento.

A propósito do aniversário, a Casa Real espanhola revelou imagens únicas dos monarcas com as filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofia.

As fotografias, evidencia a revista Hola!, foram captadas nos jardins do Palácio Real, em Madrid.

Os retratos provam a cumplicidade existente entre os soberanos e as filhas, apesar de, atualmente, Leonor e Sofia viverem fora de casa.

Recorde-se que a princesa encontra-se a terminar a sua formação na Academia Geral Militar de Saragoça, enquanto que Sofia estuda no UWC Atlantic College, País de Gales.

Veja as imagens na galeria.

