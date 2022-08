Joana Albuquerque publicou esta segunda-feira, dia 1 de julho, um vídeo ousado em que surge a tirar a parte superior do biquíni e onde escreveu "estou à procura de um sugar daddy [um homem com mais idade, rico e com sucesso], com barco".

Pouco depois, a ex-concorrente do 'Big Brother' partilhou um convite atrevido que recebeu através das redes sociais.

"Posso fazer-te uma proposta tentadora? Prometes segredo?", pode ler-se nas mensagens divulgadas por Joana Albuquerque.

Em tom de brincadeira, a jovem escreveu o seguinte: "Resultou. Mas estou a oferecê-lo, podem mandar mensagem".

Entretanto, e pela segunda vez, Joana apagou o vídeo em que surgia de topless.

© Instagram/Joana Albuquerque

