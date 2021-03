Michelle Obama foi uma das recentes convidadas do programa de Jimmy Kimmel e a participação ficou marcada pela resposta que deu a apresentador quando este se atreveu a fazer uma atrevida pergunta sobre a sua vida sexual.

Ao recordar a digressão que Michelle realizou para promover o seu livro, Kimmel voltou a abordar um tema que na altura não deixou os Obama confortáveis.

"Eu fiz-lhe uma pergunta naquela noite e, na verdade, fiz essa pergunta também ao seu marido, mas ele opôs-se. Eu perguntei-lhe se na noite em que o SEAL Team Six tirou o Osama bin Laden por ordem do seu marido, você e seu marido fizeram amor para comemorar", questionou.

Com elegância e sentido de humor, a antiga primeira-dama dos Estados Unidos mostrou ter a resposta 'na ponta da língua'.

“Por algum motivo muito doentio, está muito obcecado com esta parte daquele grande evento histórico, de uma forma que mais ninguém está. Ninguém, na história de todas as conversas que tive, aprofundou neste ponto em particular [como o Kimmel]", afirmou.

